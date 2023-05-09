Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая

Китайский лидер Си Цзиньпин снова не поздравил президента РФ Владимира Путина с 9 мая.

Китайский лидер Си Цзиньпин снова не поздравил президента РФ Владимира Путина с 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, Китай не сообщал об официальных поздравлениях РФ с Днем Победы. На сайте МИД Китая нет информации, которая бы указывала на то, что Си Цзиньпин 9 мая направил Путину сообщение с поздравлениями. Молчат о них и китайские СМИ.

Последнее опубликованное на данный момент сообщение Си иностранным коллегам на сайте МИД - это выражение соболезнований президенту Руанды в связи с последствиями проливных дождей в стране.

Примечательно, что подобные поздравления от Китая не поступали и в прошлом году, однако КНР неоднократно поздравляла Россию в предыдущие годы - до начала войны в Украине.