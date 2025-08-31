Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства
В регионе
- 31 августа, 2025
- 09:13
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили об установлении стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.
Как передает Report со ссылкой на центральное телевидение Китая (CCTV), об этом заявил Си Цзиньпин в ходе встречи в Тяньцзине.
"Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Последние новости
09:13
Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерстваВ регионе
08:57
В ДТП под Новосибирском пострадали семь человекВ регионе
08:35
Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборахДругие страны
08:22
Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на третьЗдоровье
08:10
В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмыПроисшествия
07:46
WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политикеДругие страны
07:09
Маск предрек Европе вымираниеДругие страны
06:37
Салах назвал главного претендента на титул в АПЛФутбол
06:35