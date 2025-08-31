    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    • 31 августа, 2025
    • 09:13
    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили об установлении стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.

    Как передает Report со ссылкой на центральное телевидение Китая (CCTV), об этом заявил Си Цзиньпин в ходе встречи в Тяньцзине.

    "Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

    Китай   Армения   ШОС   Пашинян   Си Цзиньпин  

    Последние новости

    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    08:57

    В ДТП под Новосибирском пострадали семь человек

    В регионе
    08:35

    Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

    Другие страны
    08:22

    Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на треть

    Здоровье
    08:10

    В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы

    Происшествия
    07:46

    WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

    Другие страны
    07:09

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    06:37

    Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Футбол
    06:35

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    Лента новостей