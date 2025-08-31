Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили об установлении стратегического партнерства между Пекином и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на центральное телевидение Китая (CCTV), об этом заявил Си Цзиньпин в ходе встречи в Тяньцзине.

"Установление стратегического партнерства является важной вехой в развитии отношений между двумя странами", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.