Шойгу назвал меморандум России и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

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Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи главами двух государств, реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что "Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом". "Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия - разминирования, медицинской помощи и многого другого", - перечислил он.

Касаясь коалиционного военного строительства, Шойгу отметил, что повестка дня здесь "достаточно обширна". "Сотрудничество развивается по плану, который мы вместе рассматриваем и утверждаем", - сказал глава ведомства.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.