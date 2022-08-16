Шойгу: Глобальная ядерная гонка может возобновиться

С появлением атомного флота в Австралии глобальная ядерная гонка возобновится.

С появлением атомного флота в Австралии глобальная ядерная гонка возобновится.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Международной конференции по безопасности.

По его словам, Aukus, трехсторонний военный пакт подписанный между Великобританией, США и Австралией в сентябре прошлого года, "имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам".

"В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится", — считает Шойгу.

Касаясь военных действий России в Украине, Шойгу отметил, что это "ознаменовало окончание однополярного мира", добавив, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны.

По словам Шойгу, Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. "Распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", — сказал он.

По его словам, с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости. "Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — подчеркнул Шойгу, добавив, что применение такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, "которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления".



















