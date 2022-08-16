О нас

Шойгу: Глобальная ядерная гонка может возобновиться

Шойгу: Глобальная ядерная гонка может возобновиться С появлением атомного флота в Австралии глобальная ядерная гонка возобновится.
В регионе
16 августа 2022 г. 13:10
Шойгу: Глобальная ядерная гонка может возобновиться

С появлением атомного флота в Австралии глобальная ядерная гонка возобновится.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Международной конференции по безопасности.

По его словам, Aukus, трехсторонний военный пакт подписанный между Великобританией, США и Австралией в сентябре прошлого года, "имеет потенциал перерасти в военно-политический союз, не исключено применение наработок НАТО по совместным ядерным тренировкам".

"В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится", — считает Шойгу.

Касаясь военных действий России в Украине, Шойгу отметил, что это "ознаменовало окончание однополярного мира", добавив, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны.

По словам Шойгу, Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. "Распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", — сказал он.

По его словам, с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости. "Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — подчеркнул Шойгу, добавив, что применение такого оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами, "которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления".









Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
16 августа 2022 г. 12:35
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
16 августа 2022 г. 11:53
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 11:49
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 11:34
МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне
МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне
16 августа 2022 г. 10:14
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
15 августа 2022 г. 14:09
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi