Шойгу: Ряд государств наращивает военное присутствие у границ России

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия России на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", - сказал С.Шойгу.