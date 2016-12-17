Шойгу провел телефонные переговоры с военачальниками Ирана, Сирии и Турции

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел серию двусторонних телефонных переговоров с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом, а также руководителем национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо», - говорится в сообщени, поступившем в RNS.

Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии.

Шойгу выразил соболезнования Хакану Фидану в связи с терактом в турецком городе Кайсери.