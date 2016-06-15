Шойгу призвал страны СНГ к расширению военного сотрудничества из-за обстановки на границах

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Страны СНГ должны расширять взаимодействие в оборонной сфере в связи с неспокойной ситуацией на границах Содружества.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Обстановка на внешних границах Содружества неспокойная, и в сложившейся ситуации необходимо расширять взаимодействие в сфере обороны", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ.

По его словам, главную угрозу для человечества представляет международный терроризм. "Перед нами стоит важная задача - не допустить его распространения на пространство СНГ", - подчеркнул министр.

Шойгу напомнил, что правовой основой взаимодействия стран Содружества в области обороны является Концепция военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года, утвержденная в прошлом году. Документ предусматривает "усиление наших вооруженных сил, обеспечение национальной и коллективной безопасности, а также развитие добрососедских отношений", перечислил глава минобороны.

В заседании, которое проходит в Москве, принимают участие делегации военных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны. Стороны планируют обсудить ход реализации Концепции военного сотрудничества, проект Концепции воздушно-космической обороны государств СНГ, а также спланировать совместную работу на 2017 год. Кроме того, предполагается принять ряд решений, в том числе по взаимодействию служб защиты государственной тайны и сотрудничеству в сфере контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.