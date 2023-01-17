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Шойгу: Принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн человек

Шойгу: Принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн человек В России будут созданы два военных округа - Московский и Ленинградский в рамках шагов по обеспечению безопасности страны.
В регионе
17 января 2023 г. 13:15
Шойгу: Принято решение об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн человек

В России будут созданы два военных округа - Московский и Ленинградский в рамках шагов по обеспечению безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на совещании по вопросам увеличения численности вооруженных сил страны.

"Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа", - отметил министр.

Увеличение численности военнослужащих ВС РФ должно быть синхронизировано с поставками вооружений в рамках ГОЗ и строительством инфраструктуры, добавили в ведомстве.

Обеспечить безопасность РФ, защитить новые регионы и критически важные объекты можно только путем усиления ключевых структурных компонентов ВС, заявил Шойгу.

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Версия на английском языке Shoigu: Russia will increase personnel of Armed Forces to 1.5 million people
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: “Rusiya Ordusunun şəxsi heyətinin sayı 1,5 milyon nəfərə çatdırılacaq”

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