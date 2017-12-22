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    Шойгу огласил бюджет Минобороны России на 2018 год

    «2,8% от ВВП, или $46 млрд», — сказал министр

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу назвал бюджет ведомства на 2018 год, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    «2,8% от ВВП, или $46 млрд», — сказал министр.

    Он добавил, что российская армия является современной и боеспособной.

    «Но мы не «бряцаем» оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — заключил Шойгу.

    Оборонный бюджет США на 2018 год составляет порядка $700 млрд.

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