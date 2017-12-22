Шойгу огласил бюджет Минобороны России на 2018 год

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу назвал бюджет ведомства на 2018 год, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«2,8% от ВВП, или $46 млрд», — сказал министр.

Он добавил, что российская армия является современной и боеспособной.

«Но мы не «бряцаем» оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — заключил Шойгу.

Оборонный бюджет США на 2018 год составляет порядка $700 млрд.