Шойгу огласил бюджет Минобороны России на 2018 год

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу назвал бюджет ведомства на 2018 год, передает Report со ссылкой на ТАСС.
«2,8% от ВВП, или $46 млрд», — сказал министр.
Он добавил, что российская армия является современной и боеспособной.
«Но мы не «бряцаем» оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — заключил Шойгу.
Оборонный бюджет США на 2018 год составляет порядка $700 млрд.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook