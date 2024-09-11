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Шмыгаль: Великобритания предоставит Украине 3 млрд фунтов в год

Шмыгаль: Великобритания предоставит Украине 3 млрд фунтов в год Великобритания ежегодно будет направлять Украине по 3 млрд фунтов стерлингов на военные нужды.
В регионе
11 сентября 2024 г. 16:16
Шмыгаль: Великобритания предоставит Украине 3 млрд фунтов в год

Великобритания ежегодно будет направлять Украине по 3 млрд фунтов стерлингов на военные нужды.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой британского МИД Дэвидом Лэмми в Киеве.

"Великобритания продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что новый пакет военной поддержки от этой страны предусматривает предоставление Украине ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 млн фунтов, а также 30 млн фунтов на поддержку энергетического сектора.

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