Шмыгаль: Великобритания предоставит Украине 3 млрд фунтов в год

Великобритания ежегодно будет направлять Украине по 3 млрд фунтов стерлингов на военные нужды.

Великобритания ежегодно будет направлять Украине по 3 млрд фунтов стерлингов на военные нужды.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой британского МИД Дэвидом Лэмми в Киеве.

"Великобритания продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что новый пакет военной поддержки от этой страны предусматривает предоставление Украине ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 млн фунтов, а также 30 млн фунтов на поддержку энергетического сектора.