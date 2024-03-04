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Шмыгаль: Украине необходима помощь в размере 37 млрд долларов на текущий год

Шмыгаль: Украине необходима помощь в размере 37 млрд долларов на текущий год Украина в 2024 году нуждается как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.
В регионе
4 марта 2024 г. 16:42
Шмыгаль: Украине необходима помощь в размере 37 млрд долларов на текущий год

Украина в 2024 году нуждается как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции.

"Всего за предыдущие два года полномасштабной войны мы привлекли более 75 млрд долларов США внешней помощи. Фактически на нужды безопасности обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс", - сказал он.

По его словам, ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, а также другие страны G7.

"Порядка 37 млрд долларов мы привлекли в 2022 году. Более 42 млрд долларов мы привлекли в 2023 году. План на этот год привлечь не менее 37 млрд долларов помощи от наших партнеров", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит украинского бюджета в этом году составляет более 20% от ВВП Украины - 37 млрд долларов.

Украина ожидает привлечь от механизмов Евросоюза Ukraine Facilities 17,3 млрд долларов. Уже в марте Украина ожидает первое финансирование еще до ратификации Ukraine Facilities в объеме 4,5 млрд евро, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

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Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine needs $37 billion in aid this year
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın 37 milyard dollarlıq maliyyə yardımına ehtiyacı var

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