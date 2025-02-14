Шмыгаль: Украина предложила ЕС совместно добывать уран, литий и титан

Украина предложила Евросоюзу совместно добывать редкоземельные металлы - уран, литий и титан.

Украина предложила Евросоюзу совместно добывать редкоземельные металлы - уран, литий и титан.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

По его словам, согласившись на вступление Украины, страны ЕС получат не только расширение границ, но и надежный щит - украинскую армию. Также он отметил финансовую составляющую - Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. В частности, страна занимает первое место в Европе по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", - добавил премьер.

Кроме того, у Украины самые большие запасы лития в Европе. Шмыгаль отметил, что в 2021 году в мире было потреблено 460 тыс. тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 млн тонн. Украина готова создавать совместные предприятия, которые предоставят ЕС стратегическое преимущество.

"Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Только 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", - сообщил Шмыгаль.