Шмыгаль: ​​​​​​​Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны

Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны.

Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы будем тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления наших территорий", - сказал он.

По его словам, турецкие компании активно работают в Украине: "С ними заключено большое количество контрактов по строительству инфраструктуры нашей страны. С начала войны турецкое государство очень помогало Украине. Начато строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar".