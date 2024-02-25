О нас

Шмыгаль: ​​​​​​​Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны

Шмыгаль: ​​​​​​​Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны.
В регионе
25 февраля 2024 г. 16:17
Шмыгаль: ​​​​​​​Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны

Украина будет тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления страны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы будем тесно сотрудничать с турецкими компаниями для восстановления наших территорий", - сказал он.

По его словам, турецкие компании активно работают в Украине: "С ними заключено большое количество контрактов по строительству инфраструктуры нашей страны. С начала войны турецкое государство очень помогало Украине. Начато строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Ukrayna ölkənin bərpasında Türkiyə şirkətləri ilə işləyəcək

Другие новости из категории

Министр: Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства
ФотоМинистр: Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства
25 февраля 2024 г. 14:18
Умеров: План на 2024 год уже есть, он мощный и даст результат
ФотоУмеров: План на 2024 год уже есть, он мощный и даст результат
25 февраля 2024 г. 13:50
Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий
Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили зону боевых действий
25 февраля 2024 г. 13:43
На севере Ирака нейтрализованы 4 террориста РКК
На севере Ирака нейтрализованы 4 террориста РКК
25 февраля 2024 г. 12:50
Президент Беларуси: ОДКБ без Армении не рухнет
Президент Беларуси: ОДКБ без Армении не рухнет
25 февраля 2024 г. 12:39
Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси
Лукашенко примет участие в следующих выборах президента Беларуси
25 февраля 2024 г. 12:30
ЦИК Азербайджана: Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно
ЦИК Азербайджана: Выборы в Беларуси проходят спокойно и достойно
25 февраля 2024 г. 10:49
Начался первый в истории Беларуси единый день голосования
Начался первый в истории Беларуси единый день голосования
25 февраля 2024 г. 09:57
В МИД Венесуэлы сообщили о расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией
В МИД Венесуэлы сообщили о расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией
25 февраля 2024 г. 06:39
В Тбилиси провели акцию в поддержку Украины
ФотоВ Тбилиси провели акцию в поддержку Украины
24 февраля 2024 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi