Шмыгаль: Рассчитываем получить 1 млрд долларов от ВБ и 150 млн евро от ЕС

Украина рассчитывает получить более 1 млрд долларов от Всемирного банка в виде льготного займа и 150 млн евро от Евросоюза.

Украина рассчитывает получить более 1 млрд долларов от Всемирного банка в виде льготного займа и 150 млн евро от Евросоюза.

Как передает Report, об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях.

"Украина привлечет более 1 млрд долларов льготного займа от Всемирного банка. Приняли сегодня соответствующее решение. Эти средства аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании. Еще одно сегодняшнее решение позволит привлечь дополнительные 150 млн евро от Евросоюза", - отметил он.

Ранее Шмыгаль сообщил о том, что США предоставили Украине грант через Агентство США по международному развитию на сумму 1,35 млрд долларов.