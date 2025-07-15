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Шмыгаль подал в отставку

Шмыгаль подал в отставку Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня подал в отставку.
В регионе
15 июля 2025 г. 16:43
Шмыгаль подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие!", - отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось о том, что Шмыгалю могут предложить пост министра обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня совещание с Юлией Свириденко, которой накануне предложил возглавить Кабинет министров страны. Свириденко сейчас является первым вице‑премьером и министром экономики.

Они обсудили первые шаги обновленного правительства.

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