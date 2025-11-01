Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Шестеро, включая ребенка, погибли в тяжелом ДТП в Орловской области РФ

    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 00:17
    Шестеро, включая ребенка, погибли в тяжелом ДТП в Орловской области РФ

    В Свердловском районе Орловской области РФ шесть человек, в том числе ребенок, погибли в аварии с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

    "По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством. Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

    По предварительным данным, авария произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы Орел - Тамбов. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Пресс-служба МЧС России, помимо шести погибших, сообщила о двух пострадавших в ДТП. "На трассе Орел - Тамбов в Свердловском районе с помощью спецтехники сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП, на месте работают психологи МЧС России", - добавили там.

