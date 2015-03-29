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    ​"Шестерка" и Иран никогда не были так близки к соглашению, – Могерини

    У нас остались проблемы, над решением которых предстоит поработать для соглашения

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Международное сообщество и Иран еще никогда не были так близки к соглашению по ядерной программе.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    "Мы никогда не были так близки к сделке, как в последние недели", – сказала глава дипломатии ЕС журналистам по прибытии в Лозанну на переговоры между международной "шестеркой" и Ираном.

    "У нас остались проблемы, над решением которых предстоит поработать для соглашения о том, чтобы Иран не разрабатывал ядерного оружия, но мог выполнять свою мирную (ядерную) программу",– подчеркнула она, отказавшись раскрывать подробности.

    По словам Могерини, встреча на уровне министров иностранных дел, которая состоится в Лозанне в воскресенье, подготовлена серией двусторонних встреч, результаты которых и дают основания для оптимизма.

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