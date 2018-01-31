Шесть суток поиска судна "Восток" в Японском море не принесли результата

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Самолет Бе-200 вернулся с места поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", ничего не обнаружив, завтра вновь планируется вылет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В общей сложности с начала поисков авиацией обследовано 34,391 тысячи квадратных километров, судами – 9,7 тысячи квадратных километров.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. Связь с судном была прервана, на корабле находилась команда из 21 человека. Среди них двое азербайджанцев - матросы Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и Руслан Ализаде 1991 года рождения.