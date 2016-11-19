В Тюменской области при пожаре на птицефабрике погибли 6 человек, 3 пострадали

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ На строительной площадке птицефабрики в Тюменской области произошел пожар, шесть человек погибли, трое пострадали. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара шесть человек погибло, трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу №11 села Юргинское (Тюменская область)", - говорится в сообщении. Возгорание произошло в 1:49 по местному времени на строительной площадке птицефабрики в 7 км от села Юргинское. Загорелся оборудованный для проживания вагон-бытовка.

По информации, площадь пожара составила 32 кв. м.

Пожар был ликвидирован сотрудниками пожарной охраны через семь минут. Причины возгорания выясняются.