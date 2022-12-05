Шавкат Мирзиёев приедет в Кыргызстан 9 декабря

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Кыргызстан 9 декабря.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Кыргызстан 9 декабря.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замглавы МИД Айбек Артыкбаев.

По его словам, во время визита ожидается подписание ряда документов. Среди них документ по упрощению пересечения границ между гражданами двух стран. На этом вопрос делимитации границы между Бишкеком и Ташкентом будет закрыт.

Артыкбаев также сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан договорились облегчить паспортный контроль при пересечении границы. Так, граждане обеих стран теперь могут пересекать границу, предъявив ID-карту.

"Граждане же, не достигшие 16 лет, при пересечении границы предъявляют загранпаспорт. Соответствующий протокол будет подписан во время государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан 9 декабря", - заявил замминистра.

Кроме этого, 9 декабря в Бишкеке пройдет саммит ЕАЭС, где Узбекистан обладает статусом наблюдателя.