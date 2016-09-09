Шавкат Мирзиеев назвал внешнеполитические приоритеты Узбекистана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности президента (врио) Узбекистана Шавкат Мирзиеев озвучил внешнеполитические приоритеты страны на совместном заседании законодательной палаты и сената Олий Мажлиса, передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Мы и впредь будем продолжать конструктивное сотрудничество со всеми зарубежными странами и мировым сообществом. В этой связи в целях дальнейшего укрепления позиций и авторитета Узбекистана на международной арене и дальше будет активно осуществляться концепция внешней политики республики Узбекистан. Твердой позицией нашей страны, как и прежде, является неприсоединение к любым военно-политическим блокам, недопущение размещения военных баз и объектов других государств на территории Узбекистана, а также пребывания наших военнослужащих за пределами страны", - заявил Ш.Мирзиеев.

По его словам, главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы страны.

"Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей - Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", - отметил врио.

Наряду с этим Ш.Мирзиеев указал, что в контексте развития отношений со странами СНГ приоритетным направлением является всестороннее укрепление дружественных связей с Россией в рамках различных договоров, отвечающих интересам обеих стран.

По его словам, приоритетное значение во внешней политике сохраняет развитие всестороннего взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, а также укрепление стратегического партнерства с КНР, как с региональным соседом. Врио узбекского президента подчеркнул, что страна также будет развивать отношения с Японией и Кореей, а также со странами Европы - Германией, Францией и Великобританией.

Накануне премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев был назначен временно исполняющим обязанности президента Узбекистана. Кандидатура Мирзиеева утверждена на совместном заседании обеих палат парламента республики. Выборы президента Узбекистана пройдут в течение трех месяцев в соответствии с Конституцией.

Скончавшийся от инсульта первый президент Узбекистана Ислам Каримов был похоронен 3 сентября в Самарканде.