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Шарль Мишель: Приветствуем соглашение между Азербайджаном и Арменией

Шарль Мишель: Приветствуем соглашение между Азербайджаном и Арменией Мы приветствуем соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
20 апреля 2024 г. 20:24
Шарль Мишель: Приветствуем соглашение между Азербайджаном и Арменией

Мы приветствуем соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы приветствуем соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами. Делимитация границ, основанная на однозначном признании территориальной целостности каждой страны стала ключевым элементом дискуссий в Брюсселе и послужит важным шагом на пути к нормализации и мирному открытию всего региона", - отметил Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayırıq

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