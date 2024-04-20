Шарль Мишель: Приветствуем соглашение между Азербайджаном и Арменией

Мы приветствуем соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном.

Мы приветствуем соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы приветствуем соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами. Делимитация границ, основанная на однозначном признании территориальной целостности каждой страны стала ключевым элементом дискуссий в Брюсселе и послужит важным шагом на пути к нормализации и мирному открытию всего региона", - отметил Мишель.