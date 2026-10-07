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    Шамиль Айрым: Для прочного мира на Кавказе необходимо объективное изучение исторических событий

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 12:44
    Шамиль Айрым: Для прочного мира на Кавказе необходимо объективное изучение исторических событий

    Обеспечение устойчивого и прочного мира на Южном Кавказе имеет важное значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

    Он отметил необходимость объективного расследования исторических событий, в том числе связанных с обвинениями против Турции в геноциде, и открытия архивов.

    "Необходимо пересмотреть исторические события, изучить имеющиеся данные. Мы видим, что некоторые цифры и сведения, озвученные противоположной стороной, не отражают реальности. Поэтому важно открытие архивов и представление всех фактов. Для обеспечения устойчивого и прочного мира на Кавказе все вопросы, связанные с историей, должны быть объективно расследованы", - сказал турецкий депутат.

    Шамиль Айрым Турция
    Şamil Ayrım: Türkiyəyə qarşı soyqırımı iddiasının obyektiv araşdırılması üçün arxivlərin açılması zəruridir
    Sustainable peace in South Caucasus is important, Turkish MP says
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