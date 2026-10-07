Шамиль Айрым: Для прочного мира на Кавказе необходимо объективное изучение исторических событий

Обеспечение устойчивого и прочного мира на Южном Кавказе имеет важное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он отметил необходимость объективного расследования исторических событий, в том числе связанных с обвинениями против Турции в геноциде, и открытия архивов.

"Необходимо пересмотреть исторические события, изучить имеющиеся данные. Мы видим, что некоторые цифры и сведения, озвученные противоположной стороной, не отражают реальности. Поэтому важно открытие архивов и представление всех фактов. Для обеспечения устойчивого и прочного мира на Кавказе все вопросы, связанные с историей, должны быть объективно расследованы", - сказал турецкий депутат.