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    Şamil Ayrım: Türkiyəyə qarşı soyqırımı iddiasının obyektiv araşdırılması üçün arxivlərin açılması zəruridir

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:25
    Şamil Ayrım: Türkiyəyə qarşı soyqırımı iddiasının obyektiv araşdırılması üçün arxivlərin açılması zəruridir

    Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmin edilməsi vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım deyib.

    O bildirib ki, tarixi hadisələrin, o cümlədən Türkiyəyə qarşı soyqırımı iddialarının obyektiv şəkildə araşdırılması və arxivlərin açılması zəruridir:

    "Tarixi hadisələrə yenidən baxmaq, mövcud məlumatları araşdırmaq lazımdır. Qarşı tərəfdən səsləndirilən bəzi rəqəmlərin və məlumatların reallığı əks etdirmədiyini görürük. Buna görə də arxivlərin açılması və bütün faktların ortaya qoyulması vacibdir. Qafqazda davamlı və qalıcı sülhün təmin olunması üçün tarixlə bağlı bütün məsələlər obyektiv şəkildə araşdırılmalıdır".

    Şamil Ayrım Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) Türkiyə Cümhuriyyəti Cənubi Qafqaz
    Шамиль Айрым: Для прочного мира на Кавказе необходимо объективное изучение исторических событий
    Sustainable peace in South Caucasus is important, Turkish MP says
    MiniBoss
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