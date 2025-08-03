Шалва Папуашвили: Все слышали о преступлениях режима Саакашвили в прямом эфире

Вся грузинская общественность вновь услышала о преступлениях режима экс-президента Михаила Саакашвили в прямой трансляции заседаний Следственной комиссии.

Вся грузинская общественность вновь услышала о преступлениях режима экс-президента Михаила Саакашвили в прямой трансляции заседаний Следственной комиссии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Все общество следило за деятельностью Следственной комиссии. Эта работа велась открыто и прозрачно, транслировалась в прямом эфире. Каждый снова услышал о тех преступлениях, которые совершил режим Саакашвили", - заявил Папуашвили.

По его словам, список преступлений на этом не заканчивается, и после перехода в оппозицию партия "Единое национальное движение" продолжила ту же деятельность: "Все слышали, что даже после перехода в оппозицию Национальное движение как идеологическое крыло продолжало эти преступления. Все доказательства были представлены. Следственная комиссия готовит достаточно обширный и всеобъемлющий отчет. В сентябре парламент обсудит этот документ на пленарном заседании".

Ш.Папуашвили отметил, что в сентябре у парламента будет возможность ознакомиться с полным документом и принять соответствующие решения.

Отметим, что 4 августа состоится заключительное заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии.