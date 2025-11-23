Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    В регионе
    • 23 ноября, 2025
    • 19:53
    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе и откроет новые перспективы.

    Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Высказываясь о Среднем коридоре, он отметил, что проект имеет стратегическое значение как для Грузии, так и для всего региона. Ш. Папуашвили подчеркнул, что открытие Среднего коридора создаёт серьёзные преимущества в инфраструктурном и экономическом плане.

    По его словам, наряду с развитием инфраструктурных проектов вокруг коридора ожидается общий рост инвестиций в регион:

    "Это увеличит как инфраструктурные инвестиции вокруг коридора, так и инвестиции в регион в целом. Мы полностью приветствуем эту инициативу".

    Спикер парламента также ответил на заявления некоторых критиков о том, что Средний коридор якобы противоречит интересам Грузии:

    "Интересно посмотреть, кто является авторами такой критики. Цель - удерживать регион под давлением и препятствовать развитию. Тогда как это мирное соглашение открывает новые перспективы для всего региона. Это не просто транспортный коридор - это не дополнительная нагрузка для отдельных стран, а, напротив, развитие инфраструктуры и создание более привлекательных условий для перевозчиков".

    Ш. Папуашвили добавил, что усиление конкуренции ещё больше повысит привлекательность коридора и станет сигналом стабильности в регионе.

    Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq

