Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе
- 23 ноября, 2025
- 19:53
Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе и откроет новые перспективы.
Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Высказываясь о Среднем коридоре, он отметил, что проект имеет стратегическое значение как для Грузии, так и для всего региона. Ш. Папуашвили подчеркнул, что открытие Среднего коридора создаёт серьёзные преимущества в инфраструктурном и экономическом плане.
По его словам, наряду с развитием инфраструктурных проектов вокруг коридора ожидается общий рост инвестиций в регион:
"Это увеличит как инфраструктурные инвестиции вокруг коридора, так и инвестиции в регион в целом. Мы полностью приветствуем эту инициативу".
Спикер парламента также ответил на заявления некоторых критиков о том, что Средний коридор якобы противоречит интересам Грузии:
"Интересно посмотреть, кто является авторами такой критики. Цель - удерживать регион под давлением и препятствовать развитию. Тогда как это мирное соглашение открывает новые перспективы для всего региона. Это не просто транспортный коридор - это не дополнительная нагрузка для отдельных стран, а, напротив, развитие инфраструктуры и создание более привлекательных условий для перевозчиков".
Ш. Папуашвили добавил, что усиление конкуренции ещё больше повысит привлекательность коридора и станет сигналом стабильности в регионе.