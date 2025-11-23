İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq

    Region
    • 23 noyabr, 2025
    • 19:06
    Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq

    Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq və yeni perspektivlər yaradacaq.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili deyib.

    O, Orta Dəhlizlə bağlı fikirlərini bildirərək, layihənin həm Gürcüstan, həm də bütün region üçün strateji əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Ş.Papuaşvili Orta Dəhlizin açılmasının infrastruktur və iqtisadiyyat baxımından ciddi üstünlüklər yaratdığını vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, dəhliz ətrafında infrastruktur layihələrinin inkişafı ilə yanaşı, ümumilikdə regiona investisiyaların artması gözlənilir: "Bu, həm dəhliz ətrafında infrastruktur investisiyalarını, həm də ümumilikdə regiona investisiyaları artıracaq. Biz təşəbbüsü yalnız alqışlayırıq".

    Parlamentin spikeri bəzi tənqidçilərin Orta Dəhlizin Gürcüstanın maraqlarına zidd olduğu barədə fikirlərinə belə cavab verib:

    "Bu tənqidin müəlliflərinin kim olduğuna baxmaq maraqlıdır. Məqsəd regionu inkişafdan saxlamaq və təzyiq altında saxlamaqdır. Halbuki bu sülh sazişi bütün region üçün yeni perspektivlər açır. Bu, təkcə nəqliyyat dəhlizi funksiyası deyil – bu, bəzi ölkələrə əlavə yük deyil, əksinə, infrastrukturun inkişafı və daşıyıcılar üçün daha cəlbedici şəraitin yaradılması deməkdir".

    Ş.Papuaşvili əlavə edib ki, rəqabətin artması dəhlizin cəlbediciliyini daha da yüksəldəcək və bu, regionda sabitlik siqnalı kimi çıxış edəcək.

    Şalva Papuaşvili Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz
    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    20:28

    Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    20:25
    Foto

    Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniyada işğüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:16

    Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan Parlamentinin sədri: Zəngəzur dəhlizi regiona fayda gətirəcək

    Region
    19:50

    Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    19:30
    Foto

    Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri Rusiyanın əsas mövqelərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    19:25

    Premyer Liqa: XII tura yekun vurulub

    Futbol
    19:06

    Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq

    Region
    18:50

    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti