Шалва Папуашвили назвал бессмысленным решение администрации Байдена ввести санкции против Грузии

Решение Соединенных Штатов ввести санкции против Грузии непонятно и лишено смысла.

Решение Государственного департамента Соединенных Штатов ввести санкции против Грузии непонятно и лишено всякого смысла.

Как передает Report, со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Прежде всего, это администрация [в США], которая проиграла выборы. Их мандат истекает, и несмотря на это, они портят отношения от имени американского народа с важным партнером, каким является Грузия, и это, конечно, очень тревожно", - сказал он.

Папуашвили отметил, что администрация Джо Байдена сама применила жесткие меры по отношению к участникам демонстрации у Капитолия [в январе 2021 года] и приговорила их к многолетним тюремным срокам.

"Видимо, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Демократия не может означать одно в одном случае и другое в другом", - сказал председатель парламента.

Отметим, что Госдепартамент США сегодня объявил о введении запрета на выдачу американских виз отдельным гражданам Грузии. Данные ограничения затронут 20 человек, среди них министры грузинского правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.