Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории Азербайджана против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 21:32
    Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории Азербайджана против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории страны против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом Шахин Мустафаев заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    "Мы расцениваем позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева по завершению боевых действий и установлению мира в ходе 40-дневной войны (конфликта между США и Ираном) как показатель теплых отношений между двумя странами", - заявил Шахин Мустафаев.

    Отмечается, что Иран является дружественной страной для Азербайджана.

    Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, в ходе встречи азербайджанскую сторону проинформировали о том, что нападение США и Израиля на Иран противоречит всем нормам международного права, а Исламская Республика решительно защищает себя.

    "Трамп попал в такую трясину, из которой не может ни вести переговоры, ни воевать", - заявил Резаи, добавив, что условия Ирана были доведены до сведения США.

    Отметим, что накануне в рамках визита в Иран делегации во главе с Ш. Мустафаевым состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

    Шахин Мустафаев Мохсен Резаи
    Şahin Mustafayev: Azərbaycan ərazisi İrana qarşı istifadə olunmayıb – YENİLƏNİB
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