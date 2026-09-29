Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории Азербайджана против Ирана - ОБНОВЛЕНО
- 29 сентября, 2026
- 21:32
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Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории страны против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом Шахин Мустафаев заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
"Мы расцениваем позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева по завершению боевых действий и установлению мира в ходе 40-дневной войны (конфликта между США и Ираном) как показатель теплых отношений между двумя странами", - заявил Шахин Мустафаев.
Отмечается, что Иран является дружественной страной для Азербайджана.
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, в ходе встречи азербайджанскую сторону проинформировали о том, что нападение США и Израиля на Иран противоречит всем нормам международного права, а Исламская Республика решительно защищает себя.
"Трамп попал в такую трясину, из которой не может ни вести переговоры, ни воевать", - заявил Резаи, добавив, что условия Ирана были доведены до сведения США.
Отметим, что накануне в рамках визита в Иран делегации во главе с Ш. Мустафаевым состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.