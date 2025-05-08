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Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном

Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном
В регионе
8 мая 2025 г. 11:29
Шахбаз Шариф выразил благодарность Эрдогану за солидарность с Пакистаном

Пакистан выразил благодарность Турции за усилия по содействию деэскалации и поддержанию мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в соцсети Х.

"Поговорил с моим дорогим братом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за солидарность Турции с Пакистаном и его поддержку в этот критический момент. Ценю молитвы наших турецких братьев о жертвах вчерашних чудовищных ракетных ударов, нанесенных Индией. Проинформировал его о доблестных усилиях наших вооруженных сил, которые дали отпор врагу благодаря своей храбрости и профессиональному превосходству. Будем защищать наш суверенитет и территориальную целостность любой ценой", - написал политик.

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif: Suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü nəyin bahasına olursa-olsun qoruyacağıq

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