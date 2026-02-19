Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    СГБ Грузии: Задержаны двое иностранцев при попытке покупки урана и цезия-137

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 11:51
    СГБ Грузии: Задержаны двое иностранцев при попытке покупки урана и цезия-137

    Двое иностранцев задержаны в Кутаиси (Грузия) при попытке покупки урана, относящегося к категории ядерных веществ, а также радиоактивного вещества цезий-137 за $3 млн.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на брифинге первый замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

    Расследование установило, что задержанные иностранцы в последние недели регулярно приезжали в Грузию и пытались организовать покупку и перевозку ядерных и радиоактивных материалов в другую страну.

    Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами".

    По его словам, всего в рамках спецоперации, проведенной за последние полтора дня в различных регионах страны, были задержаны 29 человек, которые проходили фигурантами по 13 уголовным делам.

    СГБ Грузии иностранцы задержание покупка урана покупка цезия
    Gürcüstanda uran və radioaktiv maddəni başqa ölkəyə daşımağı planlaşdıran əcnəbilər saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей