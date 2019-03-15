СГБ Грузии приступило к расследованию в связи с терактом в мечетях Новой Зеландии

Служба госбезопасности Грузии сотрудничает со стратегическими партнерами для получения подробной информации о задержанных во время теракта в Новой Зеландии и конфискованном у них оружии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении, распространенном СГБ Грузии.

Отмечается, что иностранные СМИ распространили фотографии оружия и патронных обойм, использованных во время атаки в мечетях в Новой Зеландии, на них имеются символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском.

СГБ выразила населению Новой Зеландии соболезнование в связи с терактом.

Отметим, что минувшим вечером были совершены атаки на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате погибли 49 человек. В связи с атакой задержаны четверо. На распространенных в интернете фотографиях видно, что на оружии и патронных обоймах на грузинском написано Давид Адмашенебели и Давид Сослани.