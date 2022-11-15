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СГБ Грузии предотвратил убийство гражданина Израиля по заказу Ирана

СГБ Грузии предотвратил убийство гражданина Израиля по заказу Ирана В Грузии предотвратили убийство гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Предполагаемый заказчик убийства - гражданин Ирана.
В регионе
15 ноября 2022 г. 12:16
СГБ Грузии предотвратил убийство гражданина Израиля по заказу Ирана

В Грузии предотвратили убийство гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Предполагаемый заказчик убийства - гражданин Ирана.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Убийство должен был совершить прибывший в Грузию через третью страну киллер-гражданин Пакистана, "который был обеспечен средствами конспиративной связи" и вел слежку за объектом.

Сообщается, что доставкой оружия в Грузию занималась группа лиц с двойным гражданством - Грузии и Ирана, постоянно проживающие в Грузии. Передача оружия осуществлялась через тайники, при этом группа по перевозке оружия и киллер не контактировали напрямую - вся координация шла из-за границы.

СГБ сообщает, что несколько человек задержаны, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы и носители информации. В интересах следствия другие детали не сообщаются.

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Версия на английском языке Georgian security service: Attempt to kill Israeli citizen by Iran's order thwarted
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DTX: "İranın sifarişi ilə İsrail vətəndaşının qətlə yetirilməsinin qarşısı alınıb"

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