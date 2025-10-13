СГБ Грузии начало расследование по обращению телеканала "Имеди"

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование по статье о провокации на основании обращения телекомпании "Имеди".

Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении ведомства говорится, что следствие начато в связи с приостановкой вещания телеканала "Имеди" по неизвестной причине.

Инцидент произошел 13 октября в 17:48 по местному времени, и телеканал не мог выйти в эфир почти 45 минут. Вместе с "ТелеИмеди" также было приостановлено вещание двух других компаний, входящих в холдинг - MalevDS и Malev DS.

СГБ расследует все возможные версии инцидента.

В заявлении телекомпании отмечается, что причина неисправности в настоящее время расследуется, и "Имеди" не исключает возможность того, что инцидент произошел не из-за технической ошибки, а из-за вмешательства преступного характера.

"Вещание внезапно прекратилось, и причина этого пока неизвестна. Мы уже связались с правоохранительными органами и пытаемся установить причины сбоя", – отмечается в заявлении.

В настоящее время вещание "Имеди" восстановлено. Позднее будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.