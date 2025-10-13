Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    СГБ Грузии начало расследование по обращению телеканала "Имеди"

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 20:27
    Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование по статье о провокации на основании обращения телекомпании "Имеди".

    Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении ведомства говорится, что следствие начато в связи с приостановкой вещания телеканала "Имеди" по неизвестной причине.

    Инцидент произошел 13 октября в 17:48 по местному времени, и телеканал не мог выйти в эфир почти 45 минут. Вместе с "ТелеИмеди" также было приостановлено вещание двух других компаний, входящих в холдинг - MalevDS и Malev DS.

    СГБ расследует все возможные версии инцидента.

    В заявлении телекомпании отмечается, что причина неисправности в настоящее время расследуется, и "Имеди" не исключает возможность того, что инцидент произошел не из-за технической ошибки, а из-за вмешательства преступного характера.

    "Вещание внезапно прекратилось, и причина этого пока неизвестна. Мы уже связались с правоохранительными органами и пытаемся установить причины сбоя", – отмечается в заявлении.

    В настоящее время вещание "Имеди" восстановлено. Позднее будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.

    Gürcüstan DTX "İmedi" televiziyası ətrafında təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

