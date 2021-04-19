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СГБ Грузии: Имелись попытки намеренно ухудшить отношения с Азербайджаном

СГБ Грузии: Имелись попытки намеренно ухудшить отношения с Азербайджаном На фоне процессов в зоне конфликта в регионе в 2020 году заинтересованные группы активизировались в регионах Грузии, где компактно проживают этнические меньшинства
В регионе
19 апреля 2021 г. 21:30
СГБ Грузии: Имелись попытки намеренно ухудшить отношения с Азербайджаном

На фоне процессов в зоне конфликта в регионе в 2020 году заинтересованные группы активизировались в регионах Грузии, где компактно проживают этнические меньшинства.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете, представленном Службой государственной безопасности Грузии в парламент страны.

Согласно документу, данные группы пытались нанести ущерб мирной обстановке, создавая напряженность между азербайджанцами и армянами в определенных муниципалитетах:

В то же время совершались попытки умышленно ухудшить грузино-азербайджанские и грузино-армянские отношения. В целях содействия деструктивным процессам распространялась недостоверная информация об участии Грузии в текущих событиях в различных формах.

Было отмечено, что одной из основных целей дезинформации и пропаганды с активным использованием различных СМИ и интернет-ресурсов было представить Грузию сторонником какой-либо из сторон конфликта:

"На фоне сложившейся ситуации DTC поддерживает тесные контакты с соответствующими ведомствами Азербайджана и Армении. Все вопросы безопасности должны решаться в интересах процессов, происходящих в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DTX: Azərbaycanla münasibətlərə qəsdən zərər vurmaq cəhdləri olub

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