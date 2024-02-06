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Сформирован новый состав правительства Казахстана

Сформирован новый состав правительства Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, а Руслана Жаксылыкова - главой Минобороны республики.
В регионе
6 февраля 2024 г. 16:23
Сформирован новый состав правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, а Руслана Жаксылыкова - главой Минобороны республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Акорда.

"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан. Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев переназначил Ержана Саденова министром внутренних дел. Таким образом, главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои посты в новом правительстве страны.

На должность министра финансов страны назначили Мади Такиева.

Президент Казахстана назначил Айбека Дадебаева руководителем администрации главы государства.

Сегодня утром Токаев назначил экс-руководителя администрации президента Олжаса Бектенова премьер-министром.

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