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Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов Новое правительство Казахстана возглавит экс-руководитель администрации президента Олжас Бектенов.
В регионе
6 февраля 2024 г. 13:16
Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Новое правительство Казахстана возглавит экс-руководитель администрации президента Олжас Бектенов.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Сегодня правящая партия Amanat предложила его кандидатуру президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Глава государства сегодня обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.

После пленарного заседания президент подписал указ.

За кандидатуру Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.

13.10

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями парламентских фракций.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Акорда.

Встреча состоялась в мажилисе перед внеочередным пленарным заседанием палаты.

"Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра", - отметили в пресс-службе главы государства.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии "Ак жол Азат" Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии "Ауыл" Серик Егизбаев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.

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Версия на азербайджанском языке Oljas Bektenov Qazaxıstanın Baş naziri olub - YENİLƏNİB

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