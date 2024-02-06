Премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

Новое правительство Казахстана возглавит экс-руководитель администрации президента Олжас Бектенов.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
Сегодня правящая партия Amanat предложила его кандидатуру президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Глава государства сегодня обсудил кандидатуру Бектенова с другими партийными фракциями парламента.
После пленарного заседания президент подписал указ.
За кандидатуру Бектенова проголосовали 69 депутатов, воздержались 7.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями парламентских фракций.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Акорда.
Встреча состоялась в мажилисе перед внеочередным пленарным заседанием палаты.
"Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра", - отметили в пресс-службе главы государства.
В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии "Ак жол Азат" Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии "Ауыл" Серик Егизбаев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.