Серж Саргсян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Правящая Республиканская партия Армении (РПА) официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом по итогам заседания Совета РПА заявил зампредседателя партии Армен Ашотян.

"Решение принято единогласно", - сказал он.

9-го апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку.

Процесс выдвижения кандидатов на пост главы правительства стартовал 9-го апреля и завершится 16-го апреля. Премьер-министр будет избран парламентом Армении 17-го апреля.