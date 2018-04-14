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    Серж Саргсян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/  Правящая Республиканская партия Армении (РПА) официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом по итогам заседания Совета РПА заявил зампредседателя партии Армен Ашотян.

    "Решение принято единогласно", - сказал он.

    9-го апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку.

    Процесс выдвижения кандидатов на пост главы правительства стартовал 9-го апреля и завершится 16-го апреля. Премьер-министр будет избран парламентом Армении 17-го апреля. 

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