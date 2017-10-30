Серж Саргсян отправится с визитом в Москву

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян отправится в Россию с рабочим визитом 15 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Президент Армении примет участие в официальном открытии Дней культуры Армении в России. С коллегами из России мы работаем над повесткой визита и хронологией встреч", - сказал Тоганян.

Дни культуры Армении в России стартуют 15 ноября и продлятся до конца года.

В последний раз президент Армении Серж Саргсян был с рабочим визитом в России 11 октября. Он принял участие в заседании Совета глав стран СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.