Мэр Москвы наградил медалистов первых Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Мэр Москвы Сергей Собянин наградил грамотами московских призеров первых Европейских игр, прошедших в Баку 12-28 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, награждение состоялось в новом открывшемся Центре спортивных иннова­ционных технологий и подготовки сборных команд.

По словам Собянина, представители московского спорта в количестве 100 человек отстаивали спортивную честь родного города в 26 видах спорта.

С.Собянин отметил также, что московские спортсмены завоевали на Европейских играх 52 медали, из них 34 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград, в то время как сборная России в общем завоевала 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей).

"Москва всегда была и остаётся очень спортивным городом. Более 3 миллионов москвичей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Как правило, московские спортсмены составляют основу олимпийской и паралимпийской сборных команд страны по многим видам спорта", - отметил мэр.