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    ​Сергей Лавров: Террористам нет места за столом переговоров по Сирии

    Как подчеркнул глава МИД РФ, сирийский народ сам будет определять свое будущее

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Террористам и приверженцам силового решения кризиса в Сирии нет места за столом переговоров.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, комментируя принятую на нем резолюцию по урегулированию сирийского конфликта.

    "Мы все едины в том, что террористам разных мастей нет места за столом переговоров, как и тем, кто допускает военное решение конфликта", - отметил Лавров.

    Российский министр выразил надежду, что спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, которому отводится "ведущая роль в организации и сопровождении переговорного процесса", выдержит "сбалансированную линию".

    Подводя итоги дипломатического марафона уходящего года, Лавров и Керри еще раз поблагодарили друг друга за содействие. При этом госсекретарь США признал "сохраняющиеся разногласия по поводу дальнейшего пребывания у власти Башара Асада".

    Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, в принятой резолюции четко зафиксировано, что сам сирийский народ будет определять свое будущее.

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