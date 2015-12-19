​Сергей Лавров: Террористам нет места за столом переговоров по Сирии

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Террористам и приверженцам силового решения кризиса в Сирии нет места за столом переговоров.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, комментируя принятую на нем резолюцию по урегулированию сирийского конфликта.

"Мы все едины в том, что террористам разных мастей нет места за столом переговоров, как и тем, кто допускает военное решение конфликта", - отметил Лавров.

Российский министр выразил надежду, что спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, которому отводится "ведущая роль в организации и сопровождении переговорного процесса", выдержит "сбалансированную линию".

Подводя итоги дипломатического марафона уходящего года, Лавров и Керри еще раз поблагодарили друг друга за содействие. При этом госсекретарь США признал "сохраняющиеся разногласия по поводу дальнейшего пребывания у власти Башара Асада".

Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, в принятой резолюции четко зафиксировано, что сам сирийский народ будет определять свое будущее.