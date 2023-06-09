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Сергей Лавров поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции

Сергей Лавров поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции Новый глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В регионе
9 июня 2023 г. 20:13
Сергей Лавров поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции

Новый глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Турции.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лавров поздравил Хакана Фидана с назначением на новую должность", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора министры обсудили двусторонние отношения и текущую повестку.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Hakan Fidanı təbrik edib

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