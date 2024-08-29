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Сердюков: Запад стремится нарастить влияние на Южном Кавказе

Сердюков: Запад стремится нарастить влияние на Южном Кавказе Сложная обстановка остается в Закавказье, где Запад стремится нарастить влияние, и Центрально-Азиатском регионе.
В регионе
29 августа 2024 г. 12:14
Сердюков: Запад стремится нарастить влияние на Южном Кавказе

В Центрально-Азиатском регионе и на Южном Кавказе обстановка остается напряженной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.

По его словам, ситуация в регионе Южного Кавказа является сложной из-за стремления Запада нарастить свое влияние здесь и неурегулированностью территориальных вопросов.

"В Центрально-Азиатском регионе на высоком уровне сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия, наркотических средств и психотропных веществ, что представляет основную угрозу стабильности в государствах - членах организации", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке KTMT: Qərb Cənubi Qafqazda təsirini artırmağa çalışır
Версия на английском языке West seeks to increase influence in South Caucasus, says CSTO

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