Сердюков: Запад стремится нарастить влияние на Южном Кавказе

Сложная обстановка остается в Закавказье, где Запад стремится нарастить влияние, и Центрально-Азиатском регионе.

В Центрально-Азиатском регионе и на Южном Кавказе обстановка остается напряженной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.

По его словам, ситуация в регионе Южного Кавказа является сложной из-за стремления Запада нарастить свое влияние здесь и неурегулированностью территориальных вопросов.

"В Центрально-Азиатском регионе на высоком уровне сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия, наркотических средств и психотропных веществ, что представляет основную угрозу стабильности в государствах - членах организации", - сказал он.