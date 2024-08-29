Сердюков: Запад стремится нарастить влияние на Южном Кавказе

В Центрально-Азиатском регионе и на Южном Кавказе обстановка остается напряженной.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.
По его словам, ситуация в регионе Южного Кавказа является сложной из-за стремления Запада нарастить свое влияние здесь и неурегулированностью территориальных вопросов.
"В Центрально-Азиатском регионе на высоком уровне сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия, наркотических средств и психотропных веществ, что представляет основную угрозу стабильности в государствах - членах организации", - сказал он.