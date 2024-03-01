Сердар Кылыч: Нужно отложить в сторону разногласия ради достижения мира в регионе

Попытки навязать Армении и Азербайджану решение по мирным переговорам оказались контрпродуктивными и бесполезными, что наблюдалось на протяжении тридцати лет.

Попытки навязать Армении и Азербайджану решение по мирным переговорам оказались контрпродуктивными и бесполезными, что наблюдалось на протяжении тридцати лет.

Как передает Report об этом заявил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в рамках панели на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках III Дипломатического форума в Анталии.

Кылыч считает, что нормализация и установление прочного мира и безопасности имеют важное значение не только для Южного Кавказа, но и для всех стран Евро-Атлантического региона.

"Я знаю, что данный вопрос не будет решен в одночасье, но если есть желание, если есть политическая воля прийти к решению и установить мир и безопасность в регионе, мы можем быть достаточно креативными, чтобы найти это решение", - сказал он.

По мнению спецпредставителя, необходимо отложить в сторону некоторые разногласия и сконцентрироваться на тех вопросах, которые способны сблизить.

"Считаю, что после событий 2020 и 2023 годов сейчас появилось окно возможностей, потому что в регионе происходят стратегические изменения, и мы должны этим воспользоваться", - подчеркнул он.