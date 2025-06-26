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Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите

Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите
В регионе
26 июня 2025 г. 16:29
Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения ОТГ по гражданской защите

На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистан рассмотрен и одобрен Закон о ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ), подписанного 6 ноября 2024 года в Бишкеке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекский сенат.

Сенаторы поддержали документ, подчеркнув его важность для повышения готовности к рискам и укрепления регионального взаимодействия в области гражданской защиты.

Напомним, что документ был разработан в рамках заседания Совета глав государств ОТГ, прошедшего в столице Кыргызстана под девизом "Расширение тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

Соглашение подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Целью Соглашения является развитие практического сотрудничества между профильными структурами стран-членов в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, оно направлено на укрепление партнерских и дружеских связей между государствами, входящими в организацию.

Документ предусматривает создание действенного механизма координации при возникновении природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций, в том числе и за пределами стран-членов - на территориях государств-наблюдателей и третьих стран. Он определяет правовые и институциональные основы для взаимодействия, включая проведение совместных поисково-спасательных операций, обмен опытом, ведение систематического мониторинга и анализа, а также разработку стратегий взаимопомощи.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Senatı Türk Dövlətləri Təşkilatının mülki müdafiə haqqında sazişinin ratifikasiyasını təsdiqləyib

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