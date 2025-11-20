Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Сенат одобрил бюджет Казахстана на 2026-2028 годы

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 12:36
    Сенат одобрил бюджет Казахстана на 2026-2028 годы

    Сенат Казахстана рассмотрел и поддержал проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы, а также объемы трансфертов общего характера.

    Как передает Report, об этом написал руководитель аппарата Сената Парламента Казахстана Максим Споткай в своем телеграм-канале.

    Основная часть расходов по-прежнему направлена на социальную сферу - 33,8 трлн тенге ($64,8 трлн).

    В 2026 году расходы бюджета составят 27,7 трлн тенге ($53,1 трлн), доходы - 19,2 трлн тенге ($36,8 трлн), дефицит - 2,5% ВВП.

    Сенаторы предложили перераспределить часть средств из резерва правительства, чтобы уже в 2026 году профинансировать наиболее острые запросы регионов

    Казахстан бюджет Сенат

