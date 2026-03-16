Семиклассник нанес ножевые ранения сверстнику в Подмосковье

В Подмосковье семиклассник напал с ножом на сверстника.

Предварительно, конфликт произошел перед уроками в поселке Свердловский. Мальчик поссорился с одноклассником по дороге в школу, вытащил нож и нанес ему три ранения, затем пошел на занятия.

Пострадавший подросток госпитализирован, подозреваемый задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.