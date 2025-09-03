Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Семьи шехидов из Азербайджана побывали в Анкаре по приглашению Яшара Гюлера

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 18:15
    Семьи шехидов из Азербайджана побывали в Анкаре по приглашению Яшара Гюлера

    Семьи шехидов из Азербайджана побывали с визитом в Анкаре по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства национальной обороны Турции в социальной сети "X".

    Сообщается, что группа семей шехидов из Азербайджана, которая приехала по приглашению министра, была принята в Анкаре в Главном управлении по административным вопросам.

