Семьи шехидов из Азербайджана побывали в Анкаре по приглашению Яшара Гюлера
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 18:15
Семьи шехидов из Азербайджана побывали с визитом в Анкаре по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства национальной обороны Турции в социальной сети "X".
Сообщается, что группа семей шехидов из Азербайджана, которая приехала по приглашению министра, была принята в Анкаре в Главном управлении по административным вопросам.
