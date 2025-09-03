İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 17:47
    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada səfərdə olublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazirin dəvəti ilə Azərbaycandan gələn bir qrup şəhid ailəsi və yaxınları Ankarada İdarəetmə Xidmətləri Baş İdarəsi tərəfindən qəbul olunub.

    Yaşar Gülər Ankara şəhid ailələri Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Семьи шехидов из Азербайджана побывали в Анкаре по приглашению Яшара Гюлера

    Son xəbərlər

    19:19

    Braziliyada keçiriləcək COP30 logistika böhranı ilə üz-üzədir

    Ekologiya
    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti