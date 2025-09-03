Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 17:47
Azərbaycanlı şəhid ailələri Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada səfərdə olublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nazirin dəvəti ilə Azərbaycandan gələn bir qrup şəhid ailəsi və yaxınları Ankarada İdarəetmə Xidmətləri Baş İdarəsi tərəfindən qəbul olunub.
