    • 03 ноября, 2025
    • 21:27
    Секретари Совбезов стран СНГ обсудят вызовы и угрозы безопасности в регионе

    В Москве в среду состоится заседание секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ.

    Как передает Report со ссылкой на аппарат Совета безопасности России, встреча пройдет под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

    Согласно сообщению, участники заседания обсудят актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.

    Кроме того, стороны рассмотрят вопросы расширения гуманитарного и образовательного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

