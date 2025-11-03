Секретари Совбезов стран СНГ обсудят вызовы и угрозы безопасности в регионе
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 21:27
В Москве в среду состоится заседание секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ.
Как передает Report со ссылкой на аппарат Совета безопасности России, встреча пройдет под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
Согласно сообщению, участники заседания обсудят актуальные вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.
Кроме того, стороны рассмотрят вопросы расширения гуманитарного и образовательного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
